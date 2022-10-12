شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس منتخب النسائية: لدينا قاعدة مبشرة.. والدمرداش تميزت أمام الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عرفات مدرب حراس مرمى منتخب مصر للكرة النسائية رضاه التام عن المستوى الذي قدمته مها الدمرداش، حارس مرمى المنتخب خلال مواجهتي الأردن الودية الدولية.

وأكد عرفات أن منتخب مصر يسير بنجاح في ظل الدعم والمساندة الكاملة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، واهتمام الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية، من أجل تحقيق إنجازات للكرة النسائية المصرية في الفترة المقبلة.

وأشار مدرب حراس المنتخب المصري أن هناك قاعدة متميزة، تضم أفضل المواهب في حراسة المرمى، وعلى رأسهن مها الدمرداش، نصرة عيد عبد الملك، أمينة حسن، فرح سمير، آية حنيش، عزة الفوار، إسراء السقا ونسمة جنش.