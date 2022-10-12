شكرا لقرائتكم خبر عن صراع رباعى بالجبهة اليسرى فى الأهلى لتعويض غياب معلول أثناء كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فترة استكمال الدوري المصري خلال منافسات كأس العالم مشاورات كثيرة لدى الجهاز الفني بالأهلي بقيادة مارسيل كولر، بشأن اختيار خليفة الدولي التونسي علي معلول في قيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر خلال المباريات التي سيلعبها الفريق الأحمر في غياب الظهير التونسي.

ويغيب علي معلول عن الأهلي خلال فترة منافسات كأس العالم بسبب مشاركة رفقة منتخب تونس في المونديال، وهو ما يثير حالة من الغموض حول اللاعب الذي سيعوض غياب الظهير التونسي عن الأهلي.

ويوجد أكثر من لاعب داخل الأهلي على استعداد للعب في الجبهة اليسرى مثل محمد أشرف وأيمن أشرف وكريم الدبيس بالإضافة إلى الصاعد رأفت خليل، وهو ما سيتحدد خلال الفترة القادمة.

ويشارك أيمن أشرف في الجبهة اليسرى حيث أنه يجيد اللعب في هذا المركز وسبق المشاركة كثيرا في هذا المركز بخلاف مركز قلب الدفاع الذي شارك فيه بشكل أكثر مع الأهلي في وجود علي معلول.

بينما شارك محمد أشف في الجبهة اليسرى خلال فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر الماضي، وتحديدا في المباريات الودية التي خاضها الأهلي في غياب علي معلول لتواجده مع منتخب تونس، ويعد من اللاعبين الواعدين في هذا المركز.

كما يتواجد كريم الدبيس صفقة الأهلي الجديدة والقادم من وادي دجلة، حيث يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر والجناحين الأيمن والأيسر، ولكنه لم يتحدد موقفه من المشاركة في المباريات حتى الآن من عدمه.

وأخيرا يتواجد الصاعد رأفت خليل والذي يجيد اللعب في الجبهة اليسرى والجناح وينال ثقة مارسيل كولر، والذي ضمه إلى قائمة الأهلي التي سافرت إلى تونس لخوض مباراة الذهاب ضد اتحاد المنستيري التونسي.