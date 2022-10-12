شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية برفض الوديات قبل كأس الأمم الأفريقية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للكرة الشاطئية استعداداته لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها موزمبيق، في الفترة من 22 وحتى 28 أكتوبر الجاري.

وقرر مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية عدم خوض مواجهات ودية، قبل نهائيات كأس الأمم الأفريقية، تجنبًا للإصابات قبل انطلاق منافسات البطولة القارية.

وأستقر لطفي على وضع برنامج تدريبى خاص للاعبى منتخب الكرة الشاطئية قبل انطلاق البطولة.

واختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية قائمة ضمت كلًا من زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى أحمد، مصطفى سمير، محمد عبد النبي، أحمد الشحات، هيثم كوستا، حسان محمد، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن حسن الشافعي، الحسيني طه، كريم شحاتة، إسلام أحمد، حسام باولو، مصطفى صاصا، أحمد حمدي لبانة وأنور على.