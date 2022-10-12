شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة يستقر على برنامج منتخب الناشئين فى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" بقيادة محمد وهبة، على برنامج المعسكر المفتوح الذي يبدأ في القاهرة، استعدادًا لخوض تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقرر محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين أن يكون المران على فترة واحدة، في اليوم الأول للمعسكر المفتوح، الذي قرر الجهاز الفني أن يتحول إلى معسكر مغلق، قبل السفر إلى الأراضي الجزائرية نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأعلن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 ، قائمة اللاعبين للمعسكر الذي ينطلق اليوم الأربعاء إستعدادا للسفر إلى الجزائر للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام العام المقبل.

وضمت القائمة كل من:

في حراسة المرمى : عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم وعبدالرحمن محمود.

خط الدفاع: علي نوفل ومحمد هلال وعمر زكريا وكامل عبدالحكيم ومحمد عبدالمنعم وأمير علاء وأحمد عابدين واحمد عبدالعزيز سيف ومحمد نبيه وعبدالرحمن علي وعبدالله هشام.

خط الوسط: يوسف اسلام ومحمد السيد ومصطفي عكاشة ومروان محمود وابراهيم عادل وعلي ايهاب ومحمد عبدالناصر وهشام مصطفي وعمرو محمد وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض ومصطفي يحيى.

خط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف..

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلي الجزائر 30 أكتوبر الجاري للمشاركة في التصفيات القارية التي ستقام خلال الفترة من 5 حتى 15 نوفمبر المقبل.