شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب : مصر تمتلك مقومات رياضية عالمية .. وبروتوكول التعاون مع الكويت يهدف لدعم الأندية والمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الكويتية خطوة مهمة من أجل التعاون المستمر والتواصل وتبادل الخبرات الرياضية من أجل هدف واحد وهو تطور الرياضة العربية والتقدم.

وكان المهندس هشام حطب قد وقع أمس في الكويت بروتوكول تعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الكويتيه بحضور سعادة الشيخ / فهد بن ناصر الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية.

وقال المهندس هشام حطب ، مصر دائما في تواصل وترابط مع الدول العربية الشقيقة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضع أساس للتواصل والتعاون مع الأشقاء العرب والرياضة جزء من مصر تعمل على تدعيم التواصل والتعاون وتبادل الخبرات من أجل مستقبل أفضل.

وأضاف المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، العلاقات مع الكويت ممتدة من سنوات طويلة وهناك تعاون مستمر وتوقيع البروتوكول من أجل التأكيد على هذا التعاون وتطويره في الفترة القادمة وتوسيع دائرة هذا التعاون في العديد من الجوانب سواء الفنية أو الإدارية أو التسويق الرياضي أو الطب الرياضي وتبادل المعلومات.

وأشار المهندس هشام حطب ، مصر الأن تمتلك بنية تحتيه رياضية عالمية تم إنشائها بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهذه البنية التحتية الكبيرة نسعى لأن يستفيد منها الأشقاء العرب وفي الكويت من إقامة المعسكرات والتدريبات في مصر التي تفتح ذراعيها للجميع.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب ، لدينا هدف وهو تطوير عمل الأندية الرياضية من جميع الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية وتبادل البرامج التدريبيه والرياضية من أجل هدف واحد وهو تطوير المنتخبات وتقدمها لأنها تعتبر الهدف الأساسي، وهذا البروتوكول سيشهد تطبيقه في الفترة القادمة العديد من الأثار الإيجابيه وخطوة للجنة الأولمبية المصرية من أجل مزيد من التعاون في الفترة القادمة.