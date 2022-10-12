شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه عقوبة التهديد بالانسحاب من أى مباراة فى الدوري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت رابطة الأندية المحترفة بندا في لائحة عقوبات الموسم الجديد، بتغريم أي نادى يهدد بالانسحاب أو يحرض عليه، بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في الموسم المقرر انطلاقه يوم 18 أكتوبر الجاري.

ونصت المادة السابعة من لائحة الموسم الجديد فيما يتعلق بالعقوبات والغرامات، على فرض عقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه على من يهدد بالانسحاب، أو يحرض عليه في أي مباراة، وذلك في خطوة جديدة للحد من ظاهرة التلويح بالانسحاب التي زادت في الموسم الماضي.

وكشفت رابطة الأندية إن الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري سيبدأ يوم 18 أكتوبر الجاري، وسينتهي يوم 30 يونيو 2023، مع التأكيد على لعب 4 جولات خلال كأس العالم، علمًا بأن الزمالك هو بطل الدوري المصري للموسم المنقضي، للمرة الرابعة عشر في تاريخه، والثانية على التوالي.

وأسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد عن مواجهة الأهلي والإسماعيلى فى الجولة الأولى للمسابقة المحلية موسم 2022 / 2023، فيما يلتقى الزمالك مع سموحة في نفس الجولة.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .