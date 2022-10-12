شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن التعاقد مع عبد الرحمن جودة مدافع منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز إتمام تعاقده مع اللاعب الشاب عبد الرحمن جودة قادما من صفوف نادي النصر ليصبح لاعبا في صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

ووقع عبد الرحمن جودة الذي هو من مواليد 2003، عقدا مع نادي بيراميدز يمتد حتى عام 2027.

وعبد الرحمن جودة هو أحد النجوم الشابة القادمة ويبلغ من العمر 19 عاما وهو أحد الركائز الأساسية لمنتخب الشباب المصري الذي يتولى تدريبه الكابتن محمود جابر، وشارك مؤخرا مع المنتخب في منافسات البطولة العربية للمنتخبات والتي أقيمت في السعودية.