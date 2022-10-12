كيف يستعد الزمالك لمواجهة فلامبو البوروندى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة فيريرا، لمباراة الإياب مع فريق فلامبو دى سنتر البوروندى ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا فى نسخته الجديدة، ونلقى الضوء في السطور التالية على إستعدادات الفارس الأبيض لهذه المباراة ..

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وفلامبو دى سنتر ؟

ج: حقق الزمالك فوزاً على فلامبو دى سنتر البوروندى بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد في مباراة ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

س: ماذا قدم الزمالك في مشواره بدوري الابطال ؟

ج: واجتاز نادي الزمالك المهمة الاولي في بطولة دوري ابطال افريقيا امام فريق اليكت سبورت التشادي بنتيجة أربعة اهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي .

س: ماهو موعد مباراة العودة بين الزمالك وفلامبو ؟

ج: تقام مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى في السابعة مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

س: ماذا طلب فيريرا من لاعبو الزمالك في مواجهة فلامبو ؟

ج: طلب فيريرا المدير الفنى للزمالك من لاعبيه ضرورة الظهور بشكل مختلف فى اللقاء المقبل أمام فلامبو بعد الأداء الغير مقنع الذى ظهر عليه اللاعبون فى اللقاء الأول بالرغم من الفوز بهدف مقابل للاشئ مؤكدا لهم أنه لابد من فوز بنتيجة كبيرة فى لقاء العودة من أجل محو الصورة السيئة التى ظهرت فى لقاء الذهاب وحتى تكون بروفة قوية لإنطلاقة الدورى .

س: كيف يستعد الزمالك لمواجهة فلامبو دى سنتر ؟

ج: قرر الجهاز للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الدخول في معسكر مغلق غداً الخميس بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية عصر غداً الخميس، على أن يخوض المران الختامي هناك.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو دى سنتر ؟

ج: تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الزمالك وفلامبو دى سنتر البوروندى عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.