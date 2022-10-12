شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى على مائدة جاريدو فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الأسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للإسماعيلى على دراسة مباراة الأهلى أمام الاتحاد المنستيرى في ذهاب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى والتي فاز فيها المارد الأحمر خارج أرضه بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم ، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف للأهلى قبل ملاقاته بافتتاحية الدوري.

ويرغب جاريدو في التعرف على الشكل الجديد للمارد الأحمر بعد التدعيمات الجديدة فضلا عن وجود قيادة فنية جديدة متمثلة في السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ويولى جاريدو إهتماماً بمباراة العودة للأهلى أمام بطل تونس المقرر لها السبت المقبل.

وضرب الإسماعيلى موعداً مع الاهلى فى الجولة الإفتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يلتقي الفريقان وسط حضور جماهيري يصل إلى 6 آلاف مشجع واتجاه أنظار كل محبي وعشاق الكرة المصرية.

وكان مسئولو الإسماعيلي قد تعاقدوا فى الفترة الماضية مع كلا من الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن.