تذكرتي تكشف عن المسؤول عن تحديد أسعار تذاكر الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مسئولو شركة تذكرتي أن إدارات الأندية واتحاد الكرة ورابطة الأندية، هي من تحدد أسعار تذاكر المباريات، وأن دور شركة تذكرتي يقتصر فقط على بيع التذاكر أون لاين.

وكشف مسئولو شركة تذكرتي خلال بيان للشركة، أن الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية هذا الموسم وهم الأهلي و الزمالك و فيوتشر و بيراميدز، سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية هم المسؤولين عن تحديد أسعار التذاكر وأن دور شركة تذكرتي يقتصر فقط على بيع التذاكر أون لاين.

أضاف مسؤولو تذكرتي خلال البيان، أن اتحاد الكرة هو من يحدد أسعار تذاكر مباريات المنتخبات الوطنية وبطولة كأس مصر، بينما رابطة الأندية تكون مسئولة عن تحديد أسعار رابطة الأندية وبطولة كأس الرابطة، ودور الشركة يقتصر أيضا على بيع التذاكر أون لاين.

الجدير بالذكر أن هناك غضب بين جماهير الأهلي بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة العودة أمام الاتحاد المنستيري والتي جاء ثمنها 100 جنيهًا، بينما جاء سعر تذاكر مباراة الزمالك وفلامبو 50 جنيهًا.

وفاز الأهلي على فريق الاتحاد المنستيري في عقر داره بتونس، على أن يلتقي الفريقين على أرضية إستاد الأهلي "WE" السلام يوم السبت القادم.

وتفوق الزمالك على فريق فلامبو على أرضية إستاد برج العرب بهدف نظيف، وهي المباراة التي تعتبر مباراة الذهاب، بعد أن اتفقت القلعة البيضاء مع إدارة فلامبو على إجراء المباراتان في مصر على أن يتحمل الزمالك التكاليف.