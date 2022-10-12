"توقيعه للزمالك ليس له قيمة".. النصر يرد على رحيل موهبته لبيراميدز (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

صرح رحيم عبد الحق مدير الكرة بنادي النصر، أن توقيع مدافع الفريق عبد الرحمن جودة إلى نادي الزمالك "ليس له قيمة" على حد قوله.

وأضاف مدير الكرة بنادي النصر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء :"اللاعب بالفعل وقع على رغبة خلال جلسة جمعته مع مسئولي الزمالك".

وواصل :"توقيع اللاعب ليس له قيمة لأنها مجرد رغبة ون يتسبب لنا في أي أزمات، كما أنه على ذمة نادي النصر".

وأكمل :"الزمالك وبيراميدز تواصوا معنا وقدموا عرض مالي، لكن عرض بيراميدز كان أكبر نسبيًا".

وأشار مدير الكرة بنادي النصر :"فرصة اللاعب مع نادي بيراميدز أفضل من حيث المشاركة عن نادي الزمالك".

وأنهى :"اللاعب وقع لمدة خمس سنوات مع نادي بيراميدز بناء على رغبته".

وكان نادي بيراميدز أعلن ضم صاحب الـ19 عامًا، اليوم الأربعاء، لمدة خمس سنوات. طالع التفاصيل