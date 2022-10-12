"مواجهات حاسمة في شمال إفريقيا".. ماذا ينتظر الفرق العربية في إياب الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية مباريات العودة للفرق العربية، في منافسات دور 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى العرب عدد من المفاجآت خلال ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، لعل أبرزها هزيمة الترجي الرياضي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري.

ومن المنتظر أن تقام مباريات العودة يومي الجمعة والسبت القادمين؛ ليتم حسم الفرق الصاعدة لدور الـ16.

وفاز الأهلي على فريق الاتحاد المنستيري في عقر داره بتونس، على أن يلتقي الفريقين على أرضية إستاد الأهلي "WE" السلام يوم السبت القادم.

على الجانب الآخر فاز الزمالك على فريق فلامبو على أرضية إستاد برج العرب، وهي المباراة التي تعتبر مباراة الذهاب، وبعد أن اتفقت القلعة البيضاء مع إدارة فلامبو على إجراء المباراتان في مصر على أن يتحمل الزمالك التكاليف.

وسيلتقي الزمالك نظيره فلامبو في مباراة العودة يوم الجمعة القادمة، على أرضية إستاد برج العرب في لقاء سهل نسبيًا للفارس الأبيض.

وبعيدًا عن الأندية المصرية، يلتقي الترجي التونسي نظيره بلاتو يونايتد النيجيري، في لقاء العودة الذي يحتاج به الفريق التونسي هدفًا وحيدًا من أجل الصعود لدور الـ16.

وخسر الترجي على يد بلاتو يونايتد النيجيري بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت في نيجيريا، على أن يقام لقاء العودة يوم السبت القادم في تونس.

في نفس السياق تلقى بطل دوري أبطال إفريقيا الوداد المغربي، هزيمة ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة 2-1.

ويحتاج أيضًا بطل المغرب الفوز في مباراة العودة يوم الجمعة، بهدف أو أكثر لمواصلة الزحف نحو الأمير السمراء.

وعلى نهج الوداد والترجي سار شباب بلوزداد الجزائري حيث خسر خارج ملعبه أيضًا بهدفين مقابل هدف، على يد دجوليبا المالي، في لقاء شهد حصول الفريق الجزائري على بطاقتين حمراء، ويحتاج لهدف أو أكثر للصعود.

وعلى الجانب الآخر حقق المريخ السوداني الفوز على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في السودان، في انتظار لقاء العودة بليبيا، يوم السبت.

وسار شبيبة القبائل الجزائري على نهج المريخ وحقق فوزًا خارج ملعبه أمام أسكو كارا بطل توجو (2-1) في انتظار لقاء العودة يوم السبت القادم في الجزائر.

وفاز الرجاء البيضاوي المغربي خارج ملعبه أيضًا، على جمعية نيجيليك بطل النيجر بنتيجة (2-0)، ومن المقرر أن يقام لقاء العودة على مركب محمد الخامس بالمغرب، يوم السبت.