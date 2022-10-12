رسميًا.. بيراميدز يخطف "موهبة النصر" من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الأربعاء، التعاقد رسميًا مع عبد الرحمن جودة قادمًا من صفوف نادي النصر، لينضم إلى صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب بيان نادي بيراميدز، فإن لاعب منتخب مصر للشباب وقّع على عقد حتى عام 2027.

وتألق جودة مع منتخب مصر للشباب في البطولة العربية والتي أقيمت بالسعودية، حيث شهدت هذه النسخة خسارة منتخب "الفراعنة" المباراة النهائية من منتخب السعودية.

وبإمكان نادي بيراميدز قيد اللاعب باعتباره من اللاعبين الشباب، إلا أنه من الممكن الاستفادة منه في الفريق الأول.

وأبرم نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المنتهية أربع صفقات بداية بالظهير المغربي محمد الشابي والظهير المصري كريم حافظ ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومصطفى فتحي العائد من التعاون السعودي على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يفتتح فريق بيراميدز موسمه الجديد بمسابقة دوري WE المصري بمواجهة إنبي في الجولة الأولى.

جدير بالذكر أن بيرامدز تفوق على هلال الساحل السوداني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.