كرة سلة.. كاظمة الكويتي يهزم الاتحاد وينتظر الأهلي أو الجهراء في نصف نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حجز فريق كاظمة الكويتي بطاقة العبور لدور نصف النهائي بمسابقة البطولة العربية عقب الفوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة (106-101) في أولى مباريات دور الثمانية.

وكان فريق الاتحاد السكندري تفوق في الفترة الأولى بنتيجة (25-18)، لكن مع الفترة الثانية استطاع كاظمة أن يضغط على فريق "زعيم الثغر" ليقلص النتيجة إلى نقطة وتصبح النتيجة (46-45).

المباراة وصلت لإثارتها مع الفترة الثالثة والرابعة حيث تعادل كل فريق بنتيجة (94-94) بعد ثلاثية قاتلة من المحترف الأمريكي للاتحاد كيندال ديكيس، ليتجه كل فريق للأشواط الإضافية.

فريق كاظمة نجح في الفوز بالمباراة بعد اللجوء للشوط الإضافي حيث فاز بطل الكويت بنتيجة (106-101)، ليصل الفريق الكويتي لدور نصف النهائي.

وينتظر فريق كاظمة في دور نصف النهائي الفائز من مباراة الأهلي والجهراء الكويتي في لقاء يقام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية اليوم الأربعاء وهم:

النادي الرياضي اللبناني × بيروت اللبناني (2 ظهرًا)

الأهلي × الجهراء (4 عصرًا)

الكويت الكويتي × دجلة الجامعة العراقي (6 مساءً)

وستقام مباراتي دور نصف النهائي يوم الجمعة وفقًا لما جاء عبر الصفحة الرسمية للاتحاد العربي لكرة السلة.

وسيكون اللقاء النهائي يوم السبت المقبل، على أن يكون لقاء تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم أيضًا.

جدير بالذكر أن الأهلي يُعد آخر فريق توّج بالبطولة العام الماضي على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة (78-66) في لقاء أقيم على صالة "برج العرب" بالاسكندرية.