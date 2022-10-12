"يسير على نهجه".. من هو ألبرت ابن عم إرلينج هالاند؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

يبدو أننا على موعد مع أسطورة جديدة من عائلة النرويجي إرلينج هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي، ولكن هذه المرة ابن عمه.

ألبرت براون هو ابن عم إرلينج هالاند لاعب السيتي، ويلعب ألبرت مع نادي مولدة النرويجي، وهو نفس النادي الذي أعطى لهالاند الشهرة قبل انتقاله سالزبورج.

ولد ألبرت في فبراير 2004، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وبدأ لعب كرة القدم عام 2009، وفي عام 2015، انضم إلى نادي برينه، وهو النادي الذي بدأ به هالاند ممارسة كرة القدم.

وشارك ألبرت مع فريقه برينه في 37 مباراة سجل خلالهم 64 هدفًا، حيث أصبح ألبرت هو مكينة الأهداف لفريقه في كل فرق الناشئين.

وصعد ألبرت لأول مرة مع الفريق الأول في المباراة الودية بين برينه أمام إيجرسوندز في مارس 2020.

وبعد التألق الشديد لألبرت مع فريقه برينه قرر نادي مولدة التعاقد مع اللاعب، ويعتبر هذا النادي صاحب الفضل على إرلينج هالاند في التألق والظهور على المستوى الأوروبي.

وشارك ألبرت مع فريق مولدة الأول، وأحرز هدفًا في أول ظهور له، وهذا السيناريو حدث من قبل مع ابن عمه إرلينج هالاند مما جعل الكثير يتحدث عن اللاعب.

وتحدثت الكثير من الصحف عن ألبرت وقالت صحيفة "سوكر إيه إم": " 37 هدف في 64 مباراة، ألبرت براون انتظروا هذا الاسم جيدًا".

وتحدث موقع "جول" العالمي عن ألبرت وقال: "هل يمكن لابن عم هالاند المراهق أن يكون جيدًا مثل نجم مانشستر سيتي".

وفي نفس السياق تحدث إيرلينج مو مدرب مولدة والذي يلعب له ألبرت، قائلًا: "أمامه مستقبل عظيم إذا كان يعمل بنسبة 100٪ كل يوم".

وأضاف" "إنه لاعب مثير ويتميز بالعديد من الصفات، يلعب بالرأس جيدًا وتسديداته قوية جدًا على المرمى".