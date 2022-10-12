كرة يد.. الأهلي يقرر رحيل داني جوردو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، رحيل الإسباني داني جوردو المدير الفني لفريق كرة يد، عقب خسارة بطولة أفريقيا والتي أقيمت في تونس مؤخرًا.

وجاء قرار النادي الأهلي، قبل المشاركة في بطولة "سوبر جلوب" (كأس العالم للأندية) والتي من المقرر أن تقام في السعودية خلال فترة 18 أكتوبر وحتى 23 من نفس الشهر.

وكان داني جوردو تولى القيادة الفنية لفريق النادي الأهلي، ليحقق مع الفريق الأحمر بطولة السوبر الأفريقي في مايو الماضي على حساب الزمالك بنتيجة (32-31).

ومن المقرر أن يكشف النادي الأهلي عن بديل جوردو خلال 48 ساعة المقبلة، بحسب ما كشف عنه مصدر لـ"الخليج 365".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة "سوبر جلوب" مع كلاً من: بنفيكا البرتغالي ومضر السعودي.