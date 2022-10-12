موعد مباراة ليفربول ورينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف رينجرز الاسكتلندي، نظيره ليفربول الإنجليزي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب إيبروكس، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

ويلعب ليفربول ضمن المجموعة الأولى بجانب: أياكس الهولندى ، نابولى الإيطالي، رينجرز الاسكتلندى.

ويسعى فريق ليفربول تحت قيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب؛ ونجمه المصري محمد صلاح، في مصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام أرسنال في الدوري 3-2، منذ أيام.

ليفربول افتتح مشوار الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة خارج أرضه أمام نابولي بنتيجة 4-1، لكنه استعاد النسق في الجولة الثانية وحقق الفوز على أياكس بنتيجة 2-1، وحقق فوزًا هامًا على رينجرز في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين.

أما رينجرز، فقد تعرض للهزيمة في أول ثلاث جولات، حيث سقط أمام أياكس بنتيجة 4-0، قبل أن يتلقى ثلاثية من نابولي، ويسقط في الجولة الماضية أمام "الريدز".

ويتصدر نابولي ترتيب فرق المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا 2022-23 برصيد تسع نقاط، ويأتي ليفربول ثانيًا برصيد ست نقاط، فيما يحتل أياكس المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل رينجرز ترتيب فرق المجموعة دون رصيد.

وكان ليفربول قد خسر نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد بنتيجة ٢-٠.

التشكيل المتوقع لليفربول:

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ الريدز المواجهة، بتشكيل مكون من التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكير.

في الدفاع: جوميز، كانتيه، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

في الوسط: فابينيو، ألكانترا، هندرسون.

في الهجوم: محمد صلاح، جوتا، روبرت فيرمينو.

القنوات الناقلة لمباراة رينجرز وليفربول

ينقل دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية وستذاع مباراة رينجرز وليفربول عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium