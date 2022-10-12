شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يركز على التصويب بمران الأهلى وتدريبات شاقة للحراس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للقاء الإياب أمام الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تدريب لاعبيه على التصويب على المرمى الصغير على هامش مران اليوم وشارك فيه كل اللاعبين، كما ركز على ضرورة التسليم والتسلم بشكل سريع، فيما خاض حراس المرمى تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف ميشيل يانكون.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة للاعبين، أعقبها فقرات بدنية وفقًا للبرنامج الذي وضعه أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، وبعد ذلك خاض اللاعبون التدريبات الخططية، ثم شاركوا في تقسيمة كرة قوية.

وخصص ميشيل يانكون، مدرب الحراس، فقرات تدريبية متنوعة للرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة.

وواصل عمار حمدي، لاعب وسط الفريق، أداء فقرات التأهيل البدني التي يخضع لها لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية بعدما غاب عنها منذ عدة شهور بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري إبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على الملعب الرياضي مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية.



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