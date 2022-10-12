شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يعتذر عن معسكر منتخب كرة اليد بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إعتذر أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك، عن التواجد مع الفراعنة فى معسكر البحرين الذى يخوض خلاله المنتخب مباراتين وديتين مع نظيره البحرينى يوم 14 و 15 أكتوبر الجارى.

وتجمع منتخب كرة اليد فى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، قبل السفر إلى دولة البحرين لخوض تدريبات هناك إستعدادا للمباراتين الوديتين.

وتأتى المباريات الودية للمنتخب الوطنى لكرة اليد، فى إطار الاستعدادا لبطولة العالم القادمة فى نسختها الـ28 للرجال والتى تستضيفها بولندا والسويد فى الفترة من 11 إلى 29 يناير القادم، حيث يلعب منتخبنا الوطنى ضمن منتخبات المجموعة السابعة، والتى تضم بجانب مصر منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.