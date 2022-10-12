شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب خاص من إنبى بالصفقات الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو إنبى على استقبال الصفقات الجديدة بطريقة خاصة عن طريق اصطفافهم والترحيب بهم على الطريقة المعتادة في أجواء من الفرحة والسعادة قبل بدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه في 18 أكتوبر الجارى.

من ناحية أخرى عقد أحمد كشرى المدير الفني لفريق إنبى جلسة خاصة مع على فوزى الظهير الأيمن للفريق البترولى احتوى فيها غضب اللاعب بسبب تعثر انتقاله إلى نادى المصرى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أُغلقت أول أمس الإثنين.

وطالب كشرى اللاعب خلال الجلسة بضرورة التركيز في الملعب بالمرحلة المقبلة خصوصاً أنها لا تحتمل الأخطاء في ظل صعوبة المنافسة في مسابقة الدورى المصرى الممتاز بالموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

من جانبه قال على فوزى إنه مصدوم من عدم رحيله لفريق المصرى البورسعيدى مشيراً إلى أنه لا يعلم الأسباب، مؤكداً أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري كان متمسكاً بضمه حتى اللحظات الأخيرة من فترة القيد الصيفى لافتاً إلى أن كامل أبو على رئيس النادى البورسعيدى عرض 8 مليون جنية على مسئولي النادى البترولى ولكنهم رفضوا القيمة المادية، وطلبوا الحصول على 10 ملايين جنيه.

كشف الظهير الأيمن لفريق إنبى أن مغالاة النادى البترولى تسببت في انسحاب المصرى البورسعيدى من الصفقة وغضب المسئولين هناك مشيراً إلى أنه عرض على النادى البترولى التنازل عن كل مستحقاته المادية مقابل الرحيل ولكنهم رفضوا.

أشار على فوزى إلى أنه مصدوم ولم يصدق ما حدث معه مؤكداً أن النوم خاصمه من الأمس بسبب هذه التصرقات لافتاً إلى النادى البترولى ضيع عليه فرصة اللعب داخل صفوف نادى جماهيرى كما فعل من قبل مع الأهلى والزمالك.