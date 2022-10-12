شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يواصل التأهيل فى الأهلى قبل العودة للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عمار حمدي، لاعب وسط الأهلي، أداء فقرات التأهيل البدني التي يخضع لها لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية بعدما غاب عنها منذ عدة شهور بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري إبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على الملعب الرياضي مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة للاعبين، أعقبها فقرات بدنية وفقًا للبرنامج الذي وضعه أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، وبعد ذلك خاض اللاعبون التدريبات الخططية، ثم شاركوا في تقسيمة كرة قوية.

وخصص ميشيل يانكون، مدرب الحراس، فقرات تدريبية متنوعة للرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة.