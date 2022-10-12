شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ريان وإيبوكا.. أحمد سامى يعيد صلاح محسن لمركز الجناح فى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا على إعادة صلاح محسن لاعب الفريق الجديد إلى مركز الجناح لإيمانه بقدارته الفنية والبدنية فضلاً عن تواجد أحمد ياسر ريان والنيجرى جون إيبوكا في الخط الأمامى لـ "سيراميكا".

ويؤمن أحمد سامى بقدرات صلاح محسن الفنية والبدنية حيث صمم على التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أُغلقت أول أمس الاثنين مؤكداً أن اللاعب حظه قليل ولكنه كبير ولا يحتاج لمن يكتشفه ولكن يريد من يعيده لمستواه المعهود.

وخرج صلاح محسن، مهاجم الأهلي السابق والمنضم حديثا إلى سيراميكا، عن صمته بعد الأنباء التي ترددت عنه خلال الفترة الماضية، برغبته في الرحيل المجاني عن القلعة الحمراء وفسخ عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار بالنادي.

قال صلاح محسن، عبر حسابه على إنستجرام: "عرف أن قدرًا هائلًا من الشائعات طاردتني خلال الأيام القليلة الماضية، لكني التزمت الصمت التام، لأني أعلم تمامًا قيمة أن تلعب بقميص الأهلي، وتتمتع بدعم الملايين من عشاق الكيان العظيم في مصر والعالم".

وأضاف: "الآن.. قررت أن أتحدث، بعد أن حسمت قراري، بالانتقال لصفوف سيراميكا، وبمباركة مسئولي الأهلي، أخوض تجربة واعدة مع ناد محترم، يملك إدارة مستقرة، شجعتني على أن أقدم على خطوة جديدة، أطمح من خلالها للعودة إلى صفوف منتخب مصر".

وتابع: "شكرًا جمهور الأهلي العظيم، على دعمه غير المحدود، الذي أثق أنه سوف يستمر، شكرًا مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب.. ولنا عودة قريبًا بإذن الله".