شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يسعى لتحطيم رقم دروجبا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لخوض مباراة هامة مع فريقه الليلة أمام رينجرز الإسكتلندي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة الليلة لتحقيق رقم قياسي جديد ومحاولة مواصلة تحطيه للأرقام القياسية على مستوى البطولة الأوروبية.

صلاح يقترب من رقم دروجبا التاريخي

ويصارع نجم ليفربول محمد صلاح، نظيره نجم تشيلسي السابق ديديه دروجبا على لقب أكبر هداف إفريقي في بطولة دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ.

ويتصدر ديدي دروجا قائمة الهدافين الأفارقة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 44 فيما يسعى صلاح للحاق به حيث سجل صلاح 42 هدفا في هذه البطولة.

وكان قد نجح صلاح في تجاوز النجم الكاميروني السابق، صامويل إيتو مهاجم برشلونة وإنتر ميلان السابق الذي لديه 33 هدفا في تاريخ بطوة دوري ابطال أوروبا.

الانتقادات ضد صلاح

ويعاني صلاح خلال الأيام الماضية من بعض الانتقادات من جانب العديد من النقاد بسبب تراجع مستواه وقلة معدله التهديفي على صعيد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وتراجع مستوى ليفربول بشكل عام مؤخرا.