شكرا لقرائتكم خبر عن حكيمي يكشف حقيقة رحيل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثير الجد خلال الساعات الأخيرة حول شعور كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان بالغضب داخل الفريق الفرنسي ورغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال أقرب فرصة لذلك.

غضب مبابي داخل باريس سان جيرمان

وسلطت بعض الصحف العالمية مؤخرا حقيقة ذلك حيث أكدت بعض التقارير أن مبابي غاضب من إدارة باريس سان جيرمان بسبب عدم تلبية مطالبه بالتعاقد مع بعض اللاعبين في خط الهجوم.

ومن جانبه، يرى أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان أن زميله كيليان مبابي يشعر بالسعادة داخل الفريق الفرنسي ولا حقيقة لما يثار حول غضب الجوهرة الفرنسية.

حكيمي يعلق على رحيل مبابي

وقال أشرف حكيمي في تصريحات صحفية مؤخرا عندما سُئل عن موقف مبابي من الرحيل عن صفوف الفريق: "أنا لم أتحدث مع مبابي بخصوص هذا الموضوع، ولكن أرى أنه يركز جيدًا لكي يحقق أهداف النادي".



وأكمل: "هو سعيد في سان جيرمان، ومع زملائه في الفريق، ومن وجهة نظري هو هذا الشيء الأهم".



يذكر أن باريس سان جيرمان قد تعادل أمس أمام نظيره بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدف لكل فريق.