شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 12_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفًا ثقيلًا أمام فيكتوريا بلزن التشيكي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "دوسان أرينا" ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وحقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا كبيرا على نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 5-0، والتي جمعتهما مساء الثلاثاء من الأسبوع الماضي على ملعب "إليانز أرينا".

ويتصدر فريق بايرن ميونخ ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة بعدما نجح في الفوز في الجولات الثلاث الماضية، بينما يحتل فيكتوريا بلزن المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

ويأمل بايرن ميونخ في تحقيق الانتصار في مباراة اليوم حتى يضمن التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا خاصة وأن مسيرة البافاري القارية تختلف كليا عن التي ظهر عليها في الدوري الألماني بالرغم من الانتصارات الأخيرة التي بدأ يحصدها جوليان ناجلسمان.

وتعادل الفريق البافاري مع بروسيا دورتموند في قمة البوندزليجا قبل مواجهة فيكتوريا بلزن ليحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 16 نقطة.

في المقابل يسعى أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية ومفاجئة خاصة وأن الفريق لم يعد ما يبكي عليه في البطولة القارية التي بات وداعه فيه مسألة وقت بعد وقوعه بمجموع الموت.

ومن المتوقع ان يخوض فريق بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، دى أوباميكانو، بافارد، بافارد.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، جوشوا كيميتش، توماس مولر.

خط الهجوم: موسيلا، ساديو مانى، ليروى سانى.

استقرت قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا على اسم معلق مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في دوري الأبطال.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على فيكتوريا بلزن ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويسعى البايرن للفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة انطلاقته القوية في البطولة، لضمان التأهل للدور القادم.

ويتصدر البافاري المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة والفوز في أول ثلاث جولات.

وعلى الجانب الآخر، يطمح فريق فيكتوريا بلزن إلى تحقيق نتيجة إيجابية مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

ويتواجد فيكتوريا بلزن في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، بعدما خسر في الجولتين الأولى والثانية من برشلونة وإنتر ميلان.



وكانت المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الماضية قد انتهت بفوز بايرن ميونخ بخماسية نظيفة.

ويبحث الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي كرة القدم العالمية عن اسم معلق مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في دوري الأبطال والقنوات الناقلة له.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة من مساء الأربعاء 12 أكتوبر.

ويمكن مشاهدة أحداث ومجريات اللقاء عبر قناة beIN Sports Extra 1، وسيكون معلق مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن هو المعلق عصام الشوالي.

حكم مباراة فيكتوريا بلزن ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يدير الحكم بارتوش فرانكينسكي، مباراة فيكتوريا بلزن ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ملعب مباراة فيكتوريا بلزن ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تلعب مباراة فيكتوريا بلزن ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "دوسان أرينا".

القناة الناقلة لـ مباراة فيكتوريا بلزن ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: مزروعي، بافارد، أوباميكانو، ستانيسيتش.

الوسط: جوريتزيكا، سابيتيزر، ساني، جنابري، ماني.

الهجوم: شوبو موتينج.

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تشكيل فيكتوريا بلزن المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ستانيك.

الدفاع: جيميلكا، بيرنيكا، هيجدا، هافيل.

الوسط: نداي، كالفاتش، موسكيرا، فلانكوفا، كوبيتش.

الهجوم: تشوري.

يحل نادي بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على فيكتوريا بلزن مساء يوم الأربعاء 12 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدخل البافاري هذه المبارة متربعًا على قمة جدول ترتيب الجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بعدما حقق في الجولة الأولى الفوز على إنتر ميلان بنتيجة 2-0، وفاز في الجولة الثانية على برشلونة بنفس النتيجة، ثم اختتم منافسة الجولة الثالثة بالفوز بنتيجة عريضة على فيكتوريا بلزن 5-0.

فيما يدخل فيكتوريا بلزن هذه المباراة الصعبة، وهو يحتل المركز الأخير في المجموعة دون نقاط.