حرب عنيفة واتهامات بالتزوير وتقاضي الملايين .. هناء حمزة في مواجهة شرسة مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - دخلت هناء حمزة، نائب رئيس مجلس الاتحاد المصري للكرة الطائرة في أزمة عنيفة مع مسئولي النادي الأهلي، قامت بتصعيدها بعد التصريحات التي اتهمت فيها إدارة القلعة الحمراء بـ التزوير، في قضية عقد ابنتها مريم مصطفى، لاعبة الفريق.

ووجهت هناء حمزة اتهامات صريحة لمسئولي الأهلي بالتزوير خلال مداخلتها عبر قناة إي تي سي ، نافيةً قيام ابنتها بتجديد تعاقدها مع النادي الأهلي، ومشيرةً إلى أن مريم مصطفى كانت توقع على عقود حصول على بقية مستحقاتها فقط.

العقد عليه بصمة يد اللاعبة

و نفى الأهلي ما رددته هناء حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بخصوص تزوير عقد ابنتها مريم مصطفى لاعبه الطائرة بالنادي، ووصف ما قالته في هذا الصدد بـ"الكذب والتضليل".

وقال مصدر في النادي الأهلي في تصريحات ليلا كورة إن النادي "يملك عقود وقعتها مريم بخط يدها، وأيضا العقد عليه بصمة يد اللاعبة".

وأضاف: "هناك فيديو وصور لتوقيع اللاعبة للأهلي في الجلسة التي حضرتها هناء حمزة والعامري ومرتجي وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وبالتالي موقف الأهلي قوي ولم يتم تزوير العقد مثلما تدعي".وأتم: "الأهلي أرسل هذه المستندات إلى اتحاد الكرة الطائرة واللجنة الأولمبية وفي انتظار القرار النهائي".

بلاش تقول لحم كتافي من الأهلي

وقالت هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ووالدة مريم مصطفى لاعبة الأهلي، إنها تربت داخل النادي الأهلي منذ أن كانت لاعبة.

وأضافت، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنها لم تستفد من النادي الأهلي ولو بـ«مليم واحد» مثلما قال إسلام الشاطر.

وتابعت نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة : «ياريت بلاش تقول لحم كتافي من الأهلي لأني لم أتقاضى مليما واحدا من الأهلي، والاستفادة الوحيدة من الأهلي هو أنه صنع اسمي، على عكسك يا إسلام حيث تقاضيت الملايين منه في سنة ونصف فقط».

واختتمت نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة تصريحاتها بأن الإعلامي أسامة حسني أيضًا ردد بأن لحم أكتافها من الأهلي، وهو غير صحيح، على عكس ما حدث معه، مضيفة «يا كابتن أسامة أنت اللي لحم أكتافك من الأهلي، لأنك تتقاضى 200 ألف جنيه شهريًا».