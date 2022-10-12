شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: الونش سيغيب عن الزمالك فى ضربة بداية الدورى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى خالد الغندور أن محمود الونش مدافع الزمالك سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة مع فلامبو دى سنتر البوروندى وكذلك أمام سموحة في ضربة بداية الدوري.

وقال الغندور في برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الونش سيغيب عن مباراة فلامبو البوروندي بسبب الإصابة وايضا أول مباراة في الدوري".

ويضيف بندق :" انتقال مصطفى شلبي وعمرو السيسي لنادي الزمالك مفاجأة الانتقالات الصيفية و صفقتين من العيار الثقيل ، واللعب للأهلي او الزمالك يختلف عن باقي الأندية وعلى الصفقات الجديدة اقناع الجمهور بقدراتهم للعب للناديين".

وأكمل :"كل ما يقال عن وجود خلافات بين فيريرا المدير الفني للزمالك وجمال عبد الحميد بسبب تصريحات الاخير بعد مباراة فلامبو غير صحيح".