شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى الكرة النسائية الممتاز 4 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت قرعة دوري الكرة النسائية بمختلف أقسامه اليوم، الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمسئول عن ملف الكرة النسائية، وخالد كامل مدير المسابقات، ومحمد كمال المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية، وناصر فراج سكرتير المسابقات، وأحمد عبد الحميد مقرر المسابقات للكرة النسائية، وعدد من ممثلى الأندية .

القرعة أقيمت للأقسام الأول والثاني والثالث بالإضافة لمواليد أقل من 15 سنة.

وسينطلق دوري القسم الأول والثاني يوم الجمعة 4 نوفمبر، بينما ينطلق دوري القسم الثالث ومواليد تحت 15 عاما يوم السبت 5 نوفمبر، وستؤجل مباراة وادي دجلة في الجولة الأولى من القسم الأول بسبب مشاركته في بطولة أفريقيا.