شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن رحيل الإسباني دانيال جوردو مدرب فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضي، مدير النشاط بالأهلي، إن النادي قام بتوجيه الشكر إلى الإسباني دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال»، ومواطنه راؤول جارسيا، مدير قطاع الناشئين.

وأضح العوضي أن النادي قام بإنهاء التعاقد مع «جوردو» و«جارسيا» بالتراضي، مع توجيه الشكر لكل منهما على ما قاما به من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، وقام بتسليم كل منهما درع وعلم النادي تقديرا لدورهما مع الفريق.

وأضاف أن جوردو شخصية جديرة بالاحترام، وكان نموذجا للإخلاص خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق، وأنه بذل الكثير من الجهد خلال الفترة الماضية، ونفس الأمر بالنسبة لجارسيا الذي ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الناشئين، وتمنى التوفيق للثنائي الإسباني في الفترة المقبلة.

ومن جانبه حرص «جوردو» على توجيه الشكر لمنظومة النادي الأهلي بالكامل بداية من مجلس الإدارة وإدارة النشاط الرياضي، والجهاز المساعد الذي عمل معه، وكذلك اللاعبين، مؤكدا على أنه يعتز كثيرا بتجربته مع النادي.

وشدد على ثقته الكاملة في قدرة «رجال يد الأهلي» على تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة، وعلى تمنياته للفريق بتحقيق أفضل ما يمكن خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن علاقته بالنادي ستستمر، في ظل الاحترافية الشديدة التي وجدها منذ اليوم الأول له وحتى إنهاء العلاقة بشكل يعكس قيمة ومكانة النادي.