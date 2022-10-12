شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة: ستاد القاهرة يستضيف مباريات البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كريم حسن شحاته مدير الكرة بنادى البنك الأهلى أن ناديه سيخوض مباريات الدوري العام بالنسخة الجديدة على ستاد القاهرة الدولى.

وقال كريم حسن شحاته في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"تم التعاقد مع صفقات قوية والمباريات الودية مبشرة ونطمح في التواجد وسط الكبار".

ويضيف :"حمدي علاء لاعب الزمالك المعار للبنك الأهلي سيكون مفاجأة الدوري وانتظروا إسلام جابر وأحمد توفيق بشكل مميز".

وأكمل :"رزاق سيسية إضافة قوية للفريق ونأمل أن يستعيد مستواه مثلما كان في الاتحاد السكندري".

وتابع :"البنك الأهلي سيخوض مباريات الدوري العام على ملعب استاد القاهرة".