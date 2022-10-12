شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة اليد يحدد 12 مايو القادم موعدا لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد كرة اليد على إقامة نهائيات كأس مصر للرجال المحترفين للموسم المحلى 2022/2023 يومى 11 و 12 مايو القادم.

ومن المنتظر إقامة مباريات نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد "الرجال" يوم 11 مايو القادم بينما ستقام المباراة النهائيه يوم 12 من الشهر نفسه .

وأسفرت قرعة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 عن تأهل كلا من، الشمس وهليوليدو والأوليمبى وهليوبوليس والعبور والمعادى إلى دور الـ 16 .

بينما تشهد مواجهات دور الـ 32 المحدد له يوم 30 أكتوبر الجارى مواجهات بين كل من، سبورتنج مع قارون وطلائع الجيش مع أصحاب الجياد والقناة أمام الترسانة وسموحة مع طما و البنك الأهلى أمام ممثل قنا.

بينما يلتقى الأهلى فى دور الـ32 مع أكاديمية تشامبيون والجزيرة أمام 6 أكتوبر والطيران مع استاد المنصورة والزهور مع أسوان والزمالك مع بنى يوسف.