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اتحاد كرة اليد يحدد 12 مايو القادم موعدا لنهائى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد كرة اليد على إقامة نهائيات كأس مصر للرجال المحترفين للموسم المحلى 2022/2023 يومى 11 و 12 مايو القادم.

 

ومن المنتظر إقامة مباريات نصف نهائى  كأس مصر لكرة اليد "الرجال" يوم 11 مايو القادم بينما ستقام المباراة النهائيه يوم 12 من الشهر نفسه . 

 

وأسفرت قرعة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 عن تأهل كلا من، الشمس وهليوليدو والأوليمبى وهليوبوليس والعبور والمعادى إلى دور الـ 16 . 

 

بينما تشهد مواجهات دور الـ 32 المحدد له يوم 30 أكتوبر الجارى مواجهات بين كل من، سبورتنج مع قارون وطلائع الجيش مع أصحاب الجياد والقناة أمام الترسانة وسموحة مع طما و البنك الأهلى أمام ممثل قنا. 

 

بينما يلتقى الأهلى فى دور الـ32 مع أكاديمية تشامبيون والجزيرة أمام 6 أكتوبر والطيران مع استاد المنصورة والزهور مع أسوان والزمالك مع بنى يوسف.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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