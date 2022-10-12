شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة من كولر وتقسيمة قوية.. وفقرات خاصة لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للقاء الإياب أمام الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة للاعبين، أعقبها فقرات بدنية وفقًا للبرنامج الذي وضعه أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، وبعد ذلك خاض اللاعبون التدريبات الخططية، ثم شاركوا في تقسيمة كرة قوية.

وخصص ميشيل يانكون، مدرب الحراس، فقرات تدريبية متنوعة للرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري إبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على الملعب الرياضي مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية.