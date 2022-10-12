شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تكوين فريق لكرة القدم النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادى بيراميدز عن تكوين فريق لكرة القدم النسائية بشكل رسمي لأول مرة في تاريخه، حيث قالت الصفحة الرسمية للنادى السماوى عبر "تويتر": "السيدات والسادة.. يسعدنا الإعلان عن فريق بيراميدز لكرة القدم للسيدات".

وتجرى، اليوم الأربعاء، مراسم قرعة الدوري المصري للكرة النسائية بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة،وحقق فريق وادي دجلة لقب الدوري المصري للسيدات في الموسم الماضي.

في سياق مختلف نجحت إدارة نادى بيراميدز فى إتمام إجراءات تمديد تعاقد قائد الفريق عبد الله السعيد لمدة موسم إضافى، وذلك فى إطار سعى إدارة النادى للحفاظ على أهم نجوم فريق الكرة، والركائز الأساسية.

ووفقا للعقد الجديد الذى وقعه عبد الله السعيد مع نادي بيراميدز، فإن قائد النادى مستمر مع الفريق حتى عام2024، وهو ما سبق ونشره الخليج 365.

عبد الله السعيد هو أحد أهم لاعبي كرة القدم المصرية عبر تاريخها، سواء مع المنتخب المصري أو الأندية، حيث يعتبر من اللاعبين القلائل الذين دخلوا نادي المائة في الدوري المصري الممتاز ورفع رصيده مؤخرا من الأهداف في الدوري إلى 119 هدفا.

ويمتلك السعيد في رصيده الدولي مع منتخب مصر الأول، 55 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف، وكانت أولى مبارياته بقميص الفراعنة أمام منتخب مالاوي في تصفيات كأس العالم، وذلك في شهر يونيو من عام 2008.