شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط لاستمرار ثنائية منعم ومتولى بدفاع الأهلى أمام اتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل السويسرى مارسيل كولر المدير لفني للأهلى استمرار الاعتماد على الثنائي محمد عبد المنعم ومحمود متولي في قلب دفاع الفريق الأحمر في التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته ضد اتحاد المنستيري التونسي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على اتحاد المنستيري في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي على استاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية.

وقدم عبد المنعم ومتولي مستوى جيد خلال قيادة دفاع الأهلي في موقعة الذهاب أمام اتحاد المنستيري التونسي.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية بعد الحصول على راحة سلبية أمس الثلاثاء، حيث فضل الجهاز الفني التدرب يوم الأثنين الماضي بعد العودة من تونس مساء الأحد قبل الحصول على راحة الثلاثاء والعودة للتدريبات الأربعاء.