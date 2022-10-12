شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان قائمة منتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 ، قائمة اللاعبين للمعسكر الذي ينطلق اليوم الأربعاء إستعدادا للسفر إلى الجزائر للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام العام المقبل.

وضمت القائمة كل من:

في حراسة المرمى : عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم وعبدالرحمن محمود.

خط الدفاع: علي نوفل ومحمد هلال وعمر زكريا وكامل عبدالحكيم ومحمد عبدالمنعم وأمير علاء وأحمد عابدين واحمد عبدالعزيز سيف ومحمد نبيه وعبدالرحمن علي وعبدالله هشام.

خط الوسط: يوسف اسلام ومحمد السيد ومصطفي عكاشة ومروان محمود وابراهيم عادل وعلي ايهاب ومحمد عبدالناصر وهشام مصطفي وعمرو محمد وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض ومصطفي يحيى.

خط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف..

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلي الجزائر 30 أكتوبر الجاري للمشاركة في التصفيات القارية التي ستقام خلال الفترة من 5 حتى 15 نوفمبر المقبل.