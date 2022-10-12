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إعلان قائمة منتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 ، قائمة اللاعبين للمعسكر الذي ينطلق اليوم الأربعاء إستعدادا للسفر إلى الجزائر للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام العام المقبل. 

 

وضمت القائمة كل من:

 

في حراسة المرمى : عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم وعبدالرحمن محمود. 

 

خط الدفاع:  علي نوفل ومحمد هلال وعمر زكريا وكامل عبدالحكيم ومحمد عبدالمنعم وأمير علاء وأحمد عابدين واحمد عبدالعزيز سيف ومحمد نبيه وعبدالرحمن علي وعبدالله هشام. 

 

خط الوسط:  يوسف اسلام ومحمد السيد ومصطفي عكاشة ومروان محمود وابراهيم عادل وعلي ايهاب ومحمد عبدالناصر وهشام مصطفي وعمرو محمد وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض ومصطفي يحيى. 

 

خط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف..

 

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلي الجزائر 30 أكتوبر  الجاري للمشاركة في التصفيات القارية التي ستقام خلال الفترة من 5 حتى 15 نوفمبر المقبل.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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