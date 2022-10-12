شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الدبيس ورشدان مع الأهلى وسبب غيابهما عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تعاقد النادى الأهلى بشكل رسمى مع الثنائى كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان قادمين من وادى دجلة، ولكنه لم يتم الإعلان عن الصفقة التى شهدت ضم 6 لاعبين من صفوف وادى دجلة لتدعيم فرق الناشئين بالقلعة الحمراء فى الفترة القادمة.

ويتدرب حاليا الدبيس ورشدان رفقة فريق 2003 بالأهلى فى مدينة نصر لحين انتهاء مباراة الأهلى ضد اتحاد المنستيرى التونسى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يشاركا فى أول مباراة رسمية مع فريق الشباب اليوم.

وقام مسئولو النادى الأهلى بقيد الثنائى الدبيس ورشدان فى قائمة الفريق الأول قبل غلق باب القيد، من أجل الاستعانة بهم لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وانضم الدبيس ورشدان إلى الأهلى مع كلا من عبد الرحمن مانو وحسن مصطفى حسن ومحمد أحمد زعلوك وياسين عاطف منصور.