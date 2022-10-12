عثمان الدسوقى: فريق الداخلية سيواجه الأهلى والزمالك فى ملعب السويس الجديد

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء عثمان الدسوقى رئيس نادى الداخلية أن ناديه سيخوض مباريات الأهلى والزمالك في الدوري الجديد على ملعب السويس الجديد.

وقال اللواء عثمان الدسوقى في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" تم وضع سياسة مع كابتن رضا شحاتة المدير الفني في اختيار الصفقات الجديدة و بنسبة 90% اتممنا طموحات الجهاز الفني".

ويضيف رئيس نادى الداخلية :"سيتم خلال أيام حسم موقف خوض مباريات الداخلية على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية بسبب التجهيزات لوجود لتقنية الvar داخل الاستاد".

وتابع :"سنخوض مباريات الأهلي والزمالك في ملعب السويس الجديد ونطمع في أداء وشكل مميز للفريق".

واستطاع نادى الداخلية الصاعد حديثا للدورى الممتاز، تدعيم صفوفه بـ19 صفقة تحضيرًا لخوض منافسات الدورى المصرى فى الموسم الجديد.

ونجح الداخلية فى التعاقد مع 6 أجانب وهم كل من: النيجيرى فانوم ألفريد، والنيجيرى عبدالله أوچيفيني، النيجيرى شيميزى كيليتشي، والإيفوارى سيرجى إيريك لاعب المقاصة، والأوغندى آلان كيامبادى لاعب الجونة، والنيجيري كريستوڤر جون.

وتعاقد الداخلية مع 13 صفقة محلية، وهم كل من: محمد نجيب قادما من الجونة، محمد رمضان قادما من إيسترن كومبانى، صلاح يحيى قادما من بيراميدز، وأحمد الرفاعى قادما من سموحة، وحسين رجب قادما من المصرى، والحارس محمد مجدى قدما من الإسماعيلى، ومحمود منصور قداما من بتروجيت، مهاب ياسر قادما من إنبى، بالإضافة إلى استعارة 5 لاعبين من الأهلى وهم كل من: أحمد عبد النبى وميدو حسام ووليد مصطفى ومصطفى فوزي، محمد نصير.

ويقود الداخلية فى الموسم الجديد، المدير الفنى رضا شحاتة ويعاونه محسن أبو جريشة وأبو المجد مصطفى بجانب محمد العقباوى مدرب حراس المرمى.