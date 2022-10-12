شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: رغبة مصطفى شلبى حسمت انتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى أن رغبة مصطفى شلبى هي التي حسمت انتقاله لنادى الزمالك.

وقال الشريعى في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" رغبة مصطفى شلبي هي التي حسمت انتقال اللاعب للزمالك رغم عرض النادي المصري كان بمقابل مادي أكبر".

ويضيف رئيس إنبى:" : الأهلي انسحب من صفقة مصطفى شلبي والعرض توقف عند 13 مليون جنيه وإنبي رفض العرض رغم رغبة اللاعب وقتها اللعب للأحمر ولكن الآن اللاعب انتقل لصفوف الزمالك".

وأكمل:"أحمد عيد لاعب الزمالك هيكون إضافة قوية لنادي إنبي وهيتم قيدة في فريق 2001 ، وعلى فوزي كان قريب من النادي المصري لكن المفاوضات لم تنجح وإنبي تعاقد مع كريم الطيب وهيكون مفاجأة الدوري".

وتابع رئيس إنبى :"رفضت الدخول في صفقات تبادلية مع الأهلي والزمالك بسبب المقابل المادي الكبير اللي هيحصل علية لاعبو القطبيين".