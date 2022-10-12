شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يودع زملائه فى فيوتشر ويوجه رسالة لـ على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد رفعت صانع ألعاب فيوتشر المعار إلى الوحدة الإماراتي، رسالة خاصة إلى إدارة النادي والجهاز الفني وزملائه بالفريق، وذلك بعد انتقاله للوحدة.

وكتب رفعت عبر حسابه على انستجرام:" كان موسما مليئا بالإنجازات مع واحد من أفضل الأماكن التي عشت بداخلها نادي فيوتشر، شكر كبير لكل مسؤولي فيوتشر وأستاذ أحمد دياب، ومدربي كابتن علي ماهر وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري، وزملائي في الفريق على كل ما قدموه من دعم لي وللفريق وأتمنى استمرار النجاح لهذه المنظومة المتكاملة".

وانضم أحمد رفعت إلى نادي الوحدة الإماراتي موسما على سبيل الإعارة، وأعلن نادي فيوتشر عن قائمته النهائية، استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى:

محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، أحمد يحيى.

خط الدفاع:

سعد سمير، محمود رزق، محمود مرعي، عمر كمال عبد الواحد، محمود شعبان، طارق طه، جوزيف جوناثان، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي، هشام حافظ، مصطفى أشرف.

خط الوسط:

كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد فاروق، ناصر ماهر، مهند لاشين، محمد رضا بوبو، بابا توندي بيلو، علي زعزع، عمر رمضان.

خط الهجوم:

مروان محسن، أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مصطفى البدري، عمر السعيد، حاجي باري، عبد الكبير الوادي، هشام عادل، عبد الله ياسين، عمر صلاح، عمر ميرا.

ويخوض فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، تحديا جديدا، عندما يستضيف كالون إف سي بطل سيراليون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقام مباراة فيوتشر وكالون الأحد المقبل، ويبحث فيوتشر عن حسم التأهل لدور المجموعات، بعدما نجح فيوتشر فى انتزاع فوز ثمين على كالون إف سي في عقر داره بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري ليضع فيوتشر قدما في دور المجموعات