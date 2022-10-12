أحمد شوبير يوجه تحية لنادي الزمالك .. وهذه هى الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات اذاعية بموقف إدارة نادي الزمالك، وذلك بعد التحرك لتجديد عقد بعض النجوم في صفوف الفريق.

وقال شوبير "تجديد عقد الثنائي حسام عبد المجيد وسيد عبد الله نيمار، يعتبر إضافة قوية للفريق الأبيض بعد تألق الثنائي في الفترة الماضية".

وتحدث شوبير عن البرازيلي برونو سافيو قائلا "محترف الأهلي ظهر بشكل جيد في المواجهة الأولى أمام الاتحاد المنستيري التونسي ونال إشادة الجماهير، ولكن أطالب بعدم التسرع في الحكم على اللاعب".

وتابع أحمد شوبير : "بيرسي تاو كان تألق في بداية مهمته مع النادي الأهلي، ولكن بعد ذلك وجد سوء حظ كبير بسبب الإصابات الكثيرة تعرض لها".

وأضاف الإعلامي الأهلاوي : : "أرفض الحكم على مستوى البرازيلي برونو سافيو سوى بعد 10 مواجهات على الأقل، لعدم تكرار مع حدث مع بيرسي تاو".

واختتم: "بيرسي تاو عاد للتدريبات الجماعية للنادي الأهلي، ويسعى الفريق الأحمر لتجهيزه للمشاركة بشكل قوي في المباريات خلال الفترة المقبلة".