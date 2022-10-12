شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى حصل على موافقة بحضور 10آلاف مشجع لمباراة الاتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى أحمد شوبير عن حصول النادى الأهلى على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد المنستيرى السبت المقبل في إياب دور الـ 32 لدوري ابطال أفريقيا.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الأهلى نجح في الحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد المنستيرى السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام".

ووجه الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تحذير شديد اللهجة للاعبى فريقه من خطورة الاستهانة بقدرات الاتحاد المنستيرى بطل تونس قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في إياب دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام.

وحذر كولر اللاعبين من الاطمئنان لنتيجة مباراة الذهاب مطالبا ببذل أقصى الجهد لتحقيق الفوز لتخطى عقبة بطل تونس وحسم التأهل للدور التالى بالبطولة بعيداً عن المفاجآت.

وعاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة ، لعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة في الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الاحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.