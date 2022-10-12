شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر لاعبيه من الاستهانة بالاتحاد المنستيرى بعد الفوز فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تحذير شديد اللهجة للاعبى فريقه من خطورة الاستهانة بقدرات الاتحاد المنستيرى بطل تونس قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في إياب دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام.

وحذر كولر اللاعبين من الاطمئنان لنتيجة مباراة الذهاب مطالبا ببذل أقصى الجهد لتحقيق الفوز لتخطى عقبة بطل تونس وحسم التأهل للدور التالى بالبطولة بعيداً عن المفاجأت.

وعاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة ، لعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة في الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الاحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.