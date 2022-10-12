تشكيل ليفربول المتوقع ضد رينجرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، في إطار الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الجولة الثالثة بين ليفربول ورينجرز والتي أقيمت على ملعب "الآنفيلد" انتهت لصالح "الريدز" بنتيجة (2-0).

وبحسب إذاعة "talksport" البريطانية، فإن كلوب سيقوم بإجراء خمس تغييرات عن لقاء آرسنال الأخير في بريميرليج.

وسيعود لتشكيل ليفربول الظهير الأسكتلندي أندرو روبيرتسون لقيادة الجبهة اليسرى بعدما غاب الفترة الماضية بسبب الإصابة.

في المقابل، سيلجأ كلوب للثنائي إبراهيما كوناتي وجو جوميز لتعويض الثنائي المصاب جويل ماتيب وترنت ألكسندر أرنولد.

وفي وسط الملعب، سيعتمد كلوب على البرازيلي فابينيو ليكون بديلاً لقائد الفريق جوردان هندرسون.

وفي الجانب الأمامي، سيشارك البرازيلي الآخر روبيرتو فيرمينو على حساب المصاب لويس دياز.

ومن المقرر أن يعتمد ليفربول على طريقة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جو جوميز.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو - تياجو ألكانتارا.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح - دييجو جوتا - روبيرتو فيرمينو.

خط الهجوم: داروين نونيز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كلاً من: نابولي - آياكس - رينجرز.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي: نابولي (9 نقاط) - ليفربول (6 نقاط) - آياكس (3 نقاط) - رينجرز (دون نقاط).