تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء ختام الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام في ختام جولة دوري الأبطال عدة مباريات قوية، من بينها مواجهة ليفربول مع مضيفه رينجرز، بجانب قمة تجمع بين برشلونة وإنتر ميلان.

وفي البطولة العربية للأندية لكرة السلة يلتقي الأهلي مع الجهراء الكويتي في الدور ربع النهائي.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

نابولي × أياكس.. 6.45 مساء.. بى إن سبورت بريميوم 1

أتلتيكو مدريد × كلوب بروج.. 6.45 مساء.. بى إن سبورت بريميوم 2

رينجرز × ليفربول.. 9 مساء.. بى إن سبورت بريميوم 2

برشلونة × إنتر ميلان.. 9 مساء.. بى إن سبورت بريميوم 1

فيكتوريا بلزن × بايرن ميونخ.. 9 مساء.. بى إن سبورت إكسترا 1

البطولة العربية للأندية لكرة السلة

الأهلي × الجهراء.. 4 عصرا