شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى وسلمى هانى تتأهلان لربع نهائى أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات اليوم الثاني منافسات من دور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى، وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وشهدت منافسات هذا اليوم تأهل الثنائي، نور الشربيني وسلمى هاني لتنضما إلى قائمة تضم 7 لاعبين مصريين في ربع النهائي ويصبح عدد ممثلي مصر في ذلك الدور 9 لاعبين.

وجاءت نتائج اليوم الثاني من دور الـ 16 كالتالي:

- هزيمة هانيا الحمامي أمام الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 13-15, 11-7, 11-9.

- فوز سلمى هاني على الأمريكية أوليفيا كلاين بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 15-13.

- هزيمة فارس الدسوقي أمام الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-5, 11-2.

- فوز نور الشربيني على منافستها تيسني إيفانز بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1, 7-11, 2-11, 11-6, 11-2.

- هزيمة مصطفى السرتي أمام منافسه الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 11-5.

يذكر أن نتائج اليوم الأول من دور الـ16 كانت قد شهدت تأهل 7 لاعبين مصريين إلى ربع النهائي وهم: علي فرج، نوران جوهر، طارقف مؤمن، مروان الشوربجي، يوسف سليمان، روان العربي، نور الطيب.