خالد الغندور: مرتضى منصور وقناة الزمالك يتمنون الشفاء العاجل للكابتن الخطيب

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القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، إن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وقناة الزمالك وكل العاملين بها والزملكاوية يتمنون الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في رحلته العلاجية ويعود معافى لأسرته.

وقال خالد الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "المستشار مرتضى منصور من خلال رئيس نادى الزمالك، ومن خلال قناة الزمالك، ومن خلال برنامج زملكاوى ومن خلالى أنا شخصيا مقدم برنامج زملكاوى نتمنى للكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى الشفاء العاجل، وربنا يشفيه ويعافيه ويحفظه من أى مرض.. وده إللى احنا بنتمناه من خلال قناة الزمالك والمستشار مرتضى منصور بيأكد على ده".

وتابع: "ومن خلال قناة الزمالك بنتمنى تكون الروح جميلة بينا وبين النادى الأهلى، ونتمنى الروح تكون جميلة بين رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور ورئيس النادى الأهلى الكابتن الكبير الحريف الكابتن محمود الخطيب".

وتابع الغندور: "قد نختلف فى بعض الأحيان ولكن بتمنى إن الدنيا تهدى وخيركم من بدأ بالسلام، فمهما كان الاختلاف إحنا داخلين على سوبر فى دولة الإمارات العربية الشقيقة.. عايزين الموضوع يكون أهدى من كده بكتير.. مش عازوين الموضوع ياخدنا للتحدى والانتقام وكل واحد يبص بصورة انتقامية.. التسامح والمودة والحب والاحترام ومد الأيد وزى ما قلتلكم خيركم من بدأ بالسلام ده أفضل، وفى الوقت اللى الكابتن محمود الخطيب مريض ومسافر يتعالج فيه بره مصر من هنا من خلال قناة الزمالك، ومن خلال رئيس الزمالك ومن خلال مقدم برنامج زملكاوى ومن خلال كل الزملكاوية ألف مليون سلامة للكابتن محمود الخطيب".