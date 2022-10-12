شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات قوية اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. ومواجهة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل فى الثالثة عصر اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من منافسات مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى بـ7 مواجهات قوية، بين الأوليمبى وأبو قير للأسمدة، المجد مع نبروه، سبورتنج مع الحمام، كفر الشيخ مع المنصورة، طنطا مع بلدية المحلة، بايونيرز مع بروكسى، وأخيرا دكرنس مع المصرى بالسلوم، بجانب مباراة واحدة من مجموعة القاهرة بين المصرية للاتصالات وكهرباء الإسماعيلية.

وافتتحت مباريات القسم الثانى للموسم الجديد 2022/ 2023، بمواجهة هلال الضبعة وجمهورية شبين، والتى حسمها هلال الضبعة بهدفين مقابل هدف.

ويسعى نادى الأوليمبى إلى تحقيق بداية قوية عندما يستضيف أبو قير للأسمدة فى ضربة البداية، بعدما كان قريبا الموسم الماضى من الصعود للدورى الممتاز، ولكن نجح حرس الحدود فى النهاية فى حسم البطاقة لصالحه.

ويشهد اليوم مواجهة جماهيرية بطعم الدورى الممتاز بين طنطا وبلدية المحلة، فى مباراة تعيد الأذهان لمبارياتهم فى الممتاز، كما يصطدم كفر الشيخ بمواجهة صعبة مع المنصورة فى لقاء صعب التكهن بنتيحته، فيما يلتقى دكرنس مع المصرى بالسلوم، وسبورتنج مع الحمام، والمجد مع نبروه.

وفى مجموعة القاهرة، يلتقى فريق المصرية للاتصالات مع كهرباء الإسماعيلية فى افتتاح مباريات مجموعة القاهرة والقناة والتى تستكمل مبارياتها الجمعة.