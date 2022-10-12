شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح أحمد عبد القادر تعليمات خاصة فى الأهلي ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى بمنح لاعبه أحمد عبد القادر صانع العاب الفريق، تعليمات ومهام خاصة خلال التدريبات الأخيرة.

ويرغب كولر فى رفع معنويات وتحفيز لاعبه من أجل تقديم عروض قوية فى الفترة القادمة تساعده على منافسة زملائه بالفريق لحجز مكانا أساسيًا فى تشكيلته قبل بداية الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد خاض تدريبات إضافية فى الأيام الماضية بناءًا على تعليمات مدربه السويسرى منها الجري حول الملعب لزيادة اللياقة البدنية بجانب التسديد علي المرمي من مسافات بعيدة.

وشارك أحمد عبد القادر أساسياً في مباراة إتحاد المنستيري التونسي الأحد الماضي بتونس في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف ، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة السبت المقبل.