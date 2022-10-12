شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يستقر على تشكيل برشلونة الرسمي أمام إنتر ميلان.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يرتقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم انطلاق ركلة البداية للقمة الإيطالية الإسبانية المرتقبة المقرر أن تجمع بين إنتر ميلان وبرشلونة مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأبطال بدور المجموعات وتحديدًا بالمجموعة الثالثة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب بين الإنتر والبارسا، وذلك يأتي واضحًا فيما يلي..

تعرف على موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع إنتر ميلان ضيفًا في الكامب نو على كتيبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مساء اليوم على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم في دوري الأبطال

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، عبر أن تذاع أحداث اللقاء عبر beIN sports 1 HD premium، ويعلق عليها المعلق الشهير خليل البواشي.

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة إنتر ميلان اليوم في دوري الأبطال

من المتوقع أن يدخل برشلونة بالتشكيل التالي أمام الضيوف:-

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - ماركوس ألونسو.

خط الوسط:جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري.

خط الهجوم: أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي.

تعرف على قائمة برشلونة المستدعاة لخوض لقاء الإنتر اليوم في دوري الأبطال

اشتملت القائمة على كل من..

في حراسة المرمى: تير شتيجن، إينياكي بينيا، أرناو تينياس.

الدفاع: جيرارد بيكيه، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، إريك جارسيا، بالدي، كاسادو.

خط الوسط: بوسكيتس، بيدري، فرانك كيسيه، فرينكي دي يونج، جافي، بابلو توريه.

في خط الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، فيران توريس، رافينيا.

موقف برشلونة في جدول ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباريات اليوم

يقع النادي الكتالوني في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز وخسارتين، برصيد 3 نقاط فقط لا غير.