شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها برشلونة والإنتر.. جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات وتحديدًا بالجولة الرابعة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 12/10/2022 في دوري أبطال أوروبا
نابولي × آياكس أمستردام
- السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
- الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.
أتلتيكو مدريد × كلوب بروج
- السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
- الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.
ليفركوزن × بورتو
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
رينجرز × ليفربول
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
برشلونة × إنتر ميلان
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
فيكتوريا بلزن ×. بايرن ميونخ
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
توتنهام هوتسبير × آينتراخت فرانكفورت
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
سبورتينج لشبونة × أوليمبيك مارسيليا
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.