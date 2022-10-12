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أبرزها برشلونة والإنتر.. جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

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محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع " سبورت" في السطور التالية جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات وتحديدًا  بالجولة الرابعة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 12/10/2022 في دوري أبطال أوروبا

نابولي × آياكس أمستردام

- السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة. 
- السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة. 
- الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.  

أتلتيكو مدريد × كلوب بروج

- السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة. 
- السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة. 
- الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.  

ليفركوزن × بورتو

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

رينجرز ×

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

برشلونة × إنتر ميلان

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

فيكتوريا بلزن ×. بايرن ميونخ

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

توتنهام هوتسبير × آينتراخت فرانكفورت

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.


سبورتينج لشبونة × أوليمبيك مارسيليا

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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