شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها برشلونة والإنتر.. جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات وتحديدًا بالجولة الرابعة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 12/10/2022 في دوري أبطال أوروبا

نابولي × آياكس أمستردام

- السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

أتلتيكو مدريد × كلوب بروج

- السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

ليفركوزن × بورتو

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

رينجرز × ليفربول

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

برشلونة × إنتر ميلان

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

فيكتوريا بلزن ×. بايرن ميونخ

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

توتنهام هوتسبير × آينتراخت فرانكفورت

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.



سبورتينج لشبونة × أوليمبيك مارسيليا

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.